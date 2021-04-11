«الوطنية للصحافة» و«الأعلى للإعلام» يحتفلان بتسليم شهادات توفيق أوضاع الإصدارات القومية

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الأستاذ عبدالصادق الشوربجي، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية بمناسبة توفيق أوضاع الإصدارات الصحفية القومية، وتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة إلى المجلس، وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.حضر الاحتفالية بمقر الهيئة: صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ود. فاطمة سيد أحمد، ووليد عبدالعزيز، وأسامة أبوباشا، وسامح عبدالله، أعضاء الهيئة، والأستاذة مروة السيسى الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس، وبحضور عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الإصدارات الصحفية القومية.وقام رئيسا المجلس والهيئة بتسليم شهادات توفيق الأوضاع لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الإصدارات القومية.يشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، واللوائح الصادرة تنفيذا له، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.