التحقيقات تكشف صدور قرار بعدم توصيل كهرباء لعقار جسر السويس المنهار

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في واقعة انهيار عقار بجسر السويس والذي أسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة 25 آخرين أن حي السلام أول أخطر مدير شبكات المرج بعدم توصيل الكهرباء للعقار، ورفع العدادات التي تم توصيلها وتوصيلات الكهرباء إن وجدت.وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام جدد حبس 8 متهمين في انهيار عقار جسر السويس والذي أسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة ٢٥ آخرين 15 يوما علي ذمة التحقيق.وأمرت النيابة بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعا.وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، ومعاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميمها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.وكانت فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار جسر السويس المنهار، كما تمكنت أسرة من إنقاذ أحد أقاربها من أسفل عقار جسر السويس المنهار، بعد أن وصلتهم مكالمة هاتفية منه حيث تواصل أحد الأشخاص مع أسرته عبر الهاتف المحمول، فور انهيار عقار جسر السويس، مستغيثا لإنقاذه، وعليه تحركت الأسرة وتمكنت من إنقاذه.وتجاوز أهالي ضحايا حادث عقار جسر السويس المنهار، الكردون الأمني الذي وضعته الأجهزة الأمنية، للبحث عن ذويهم وراحوا يبحثون بين الأحجار عن جثث ضحاياهم أسفل أنقاض العقار المنهار.