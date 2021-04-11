كرم جبر: علينا أن ندافع عن المؤسسات الصحفية القومية

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الصحافة القومية لها دور مهم وقوي في الدولة، ولن نسمح بتصفيتها وضربها أو الهجوم عليها.جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تسليم شهادات اكتمال توفيق أوضاع الصحف القومية بالهيئة الوطنية للصحافة.وقال جبر: البعض يحاول الهجوم على المؤسسات الصحفية القومية والانتقاص من دورها، وعلينا أن ندافع عنها ونتمسك بها.وأوضح: المؤسسات القومية صحافة الشعب وممولة من أموال الشعب، وليس لها أي ولاء إلا للمصلحة العليا للدولة.