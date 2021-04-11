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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 11 عاما وغرامة 101 ألف جنيه لعامل روج الحشيش في البساتين

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:28 م
حشيش
حشيش
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الحشيش المخدر، ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه لحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى كمال، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

و كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "ج. ع"، عامل بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز (سلاحا ناريا مششخن مسدس بدون ترخيص وأحرز ذخائر 5 طلقات بدون ترخيص)مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان.

وأضافت تحريات النقيب أحمد محمد سمير، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم، انتقل إلى حيث أيقن تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على (24 كيسا للحشيش المخدر، وسلاح ناري مسدس، و5 طلقات نارية، ومبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بإحراز المادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والطلقات للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي متحصلات بيعها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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