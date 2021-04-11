الفلبين تخفف إجراءات الإغلاق فى مانيلا وأربعة أقاليم

أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيري قرارًا بتخفيف إجراءات الإغلاق في منطقة مانيلا وأربعة أقاليم، وذلك بعد زيادة سعة المستشفيات المخصصة للمصابين بفيروس كورونا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث الرئاسي هاري روكي القول اليوم الأحد إن كلًا من منطقة العاصمة وأقاليم بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت سوف تخضع لحجر صحي مجتمعي معزز معدل ابتداء من غد الإثنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري.وأضاف أنه تمت إضافة 3156 سريرًا للمصابين بفيروس كورونا في مستشفيات خاصة وعامة.