إيبارشية مطاي: نسبة الحضور بالقداسات 25%

أعلنت إيبارشية مطاي تحت رعاية الأنبا جوراجيوس، أسقف الإيبارشية، تعليق كافة الأنشطة الكنسية ومدارس الأحد ابتداء من الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن سوف تقتصر نسبة الحضور بصلوات القداسات خلال الفترة الحالية إلى 25% فقط، مع تطبيق كاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتابعت أنه بالنسبة لصلوات أحد الشعانين والجمعة العظيمة وجمعة ختام الصوم وصلاة عيد القيامة، لم تحسم الإيبارشية موقفها لحضور شعب الإيبارشية حتى الوقت الراهن، ولكن يحرص الكهنة والخدام بالإيبارشية على متابعة الوضع الصحي، حتى صدور القرار النهائي بهذا الشأن.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.