«الكاظمي»: «الفاو» يُعزز مكانة العراق الجيوسياسية في المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن ميناء الفاو سيوفر فرصا كبيرة لبلاده، ويعزز مكانتها الجيوسياسية في المنطقة.وأشار "الكاظمي"، خلال كلمته فى حفل وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، إلى أن العراق أمام مرحلة جديدة، حيث تجاوز الأزمات ويتجه نحو البناء والإعمار.وقال:"نًعلن اليوم البدء بمشروع ستراتيجي مهم انتظره أبناء البلد سنوات طويلة"، مبينًا أن ميناء الفاو سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويُساهم في تطوير المحافظة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ولفت إلى أن "الكثيرين راهنوا على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميًا بعد الانتهاء من مراحل التخطيط والمفاوضات، والتمويل من موازنة هذا العام".وأوضح أن "الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرًا اقتصاديًا يربط مختلف بلدان المنطقة".