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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت ترفض حرق جثث موتى البوذيين والهندوس على أراضيها

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:28 ص
الكويت ترفض حرق جثث
الكويت ترفض حرق جثث موتى البوذيين
عبير سليم
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أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت، فيصل العوضي، اليوم الأحد، رفض الإدارة طلبًا قُدم في الآونة الأخيرة، يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم.

وقال "العوضي"، في تصريح لصحيفة "الرأي" المحلية، إن "الإدارة رفضت طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم عن طريق استخدام أدوات حديثة للحرق كالأفران الكهربائية".

وأضاف "الكويت منعت هذا الأمر منذ مطلع الثمانينات إلى يومنا هذا، وكان هذا الرفض باعتبارنا دولة إسلامية، تحترم الإنسان بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو جنسيته".

وشدد على أن "من يرغب بحرق الجثة فعليه تسفير الجنازة إلى بلده وحرقها هناك، وليس في الكويت"، موضحًا أن منع دخول المقبرة إلا لمن تلقى لقاح كورونا، يرجع إلى وزارة الصحة؛ حيث إنها المخولة بذلك.

وأعلن عن موافقة السلطات الصحية على تطعيم 245 موظفا وافدا يعملون في الإدارة اليوم وغدًا، مؤكدًا أن "من يرفض التطعيم فسيتحمل تبعات قراره لاحقًا".

كما أكد على أن الإدارة تطبق الاشتراطات الصحية في جميع المقابر من دون استثناء، وتسمح لجميع الديانات بالدفن بحسب شرائعها، وحتى البوذيين يُسمح لهم بأداء طقوسهم أثناء الدفن.

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