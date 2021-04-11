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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: أصبحنا من الدول المنتجة والمصدرة للأدوية المشعة

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:47 ص
علي أكبر صالحي
علي أكبر صالحي
عبير سليم
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قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده تعد من الدول المنتجة والمصدرة للأدوية المشعة في العالم"، مشيرا إلى أن إيران تقترب من عتبة صناعات الطاقة النووية.

و أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال استعراضه لأحدث الإنجازات في مجال التكنولوجيا النووية التي دشنتها إيران، أمس السبت، إلى أن "غالبية الإنجازات التي تم تدشينها، والبالغة عددها 133 إنجازا، تتعلق بالمجالات الزراعية منها أنظمة الإشعاع لتعقيم وإطالة عمر المنتجات الزراعية، بما في ذلك التمور وغيرها"، مضيفا بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن هنالك قسما من الإنجازات يتعلق بمجالات الصحة وتابع أن إنتاجنا من الأدوية المشعة يزداد كل عام، وعلى سبيل المثال قمنا بإنتاج دواء مشع تبلغ قيمة مثيله الخارجي 15 الف يورو.

ولفت "صالحي" إلى أنه لدى إيران مشروع "تترا" البالغ قيمة معداته 60 مليون يورو، لإنتاج الأدوية الإشعاعية، وأنه ستفتتح مرحلته الأولى في سبتمبر المقبل، وهو مشروع فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا "إننا نقوم في الوقت الحاضر بتصدير الأدوية المشعة إلى الهند ولبنان وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية، ومن خلال المنشآت والامكانيات الجديدة سنصدر الأدوية المشعة على نطاق أوسع".

واستطرد، "لدينا الآن 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي، حيث نمتلك IR8، وIR9، وIRS، وIR5، وIR7، الناشطة في الوقت الحاضر، وقمنا بتدشين سلسلة كاملة من جهاز الطرد المركزي IR6"، كاشفا أنه "وفقا لقرار مجلس الشورى (البرلمان)، يجب أن نقوم بإعداد ونصب ألف جهاز طرد مركزي من نوع IR6".

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