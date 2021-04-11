وسط توترات البلدين.. جون كيرى يسافر إلى الصين لبحث سبل التعاون

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن المبعوث الامريكي لشؤون المناخ، جون كيري، يخطط للسفر إلى الصين خلال الأسبوع المقبل، في مساع للتعاون في ملف التغير المناخي، وسط توترات تشهدها العلاقة ما بين البلدين.وذكرت الصحيفة إنه من المتوقع أن يسافر كيري إلى شنجهاي للالتقاء بمسؤولين صينيين لإجراء مباحثات بالشأن.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي اشترط عدم الكشف عن اسمه فإن كيري يعتزم مقابلة نظيره المبعوث الصيني بشأن المناخ، شي زينهوا، ولا يزال من الممكن أن يتم إلغاء الزيارة.وقالت الخارجية الأمريكية إن كيري وشي باشرا بالفعل مناقشاتهما، إلا أن متحدث باسم الوزارة قال إن الخارجية ليس لديها «سفر للإعلان عنه في هذا الوقت».ووفقا لما نقل موقع «آكسيوس» الأمريكى، فقد تعهدت الصين العام الماضي بالحد من انبعاثاتها الكربونية بحلول عام 2060، وأن تصل إلى الذروة في هذا الشأن قبل حلول عام 2030، إلا أنها لم تقدم تفاصيل حول الآلية التي ستتبعها.وكان كيري قد قال في مناسبة لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن الصين ربما تستطيع الوصول إلى تلك الذروة بحلول عام 2025.ويأتي الاجتماع الامريكى الصيني المرتقب بعد جولة اجتماعات تم عقدها ما بين الطرفين في ولاية آلاسكا في مارس الماضي.