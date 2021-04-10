الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة يحتفلان بتسليم شهادات توفيق أوضاع الإصدارات القومية

قالت الهيئة الوطنية للصحافة إنه احتفالا بتوفيق أوضاع الصحف القومية التي تديرها الهيئة، فقد تقرر تسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.وتقام احتفالية كبرى غدا الأحد، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الكاتب الصحفى كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجى، بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات القومية.ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات التي يقيمها المجلس لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الصحف وأيضا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.