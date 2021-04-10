أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2021

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش في رمضان 2021

ينتظر جمهور النجم يحيي الفخراني عرض مسلسله الرمضاني الذي يخوض به السباق الدرامي المقبل وهوحيث اعتادوا على مشاهدة أعماله الفنية التي تتسم بالفخامة وذات هدف ورسالة.واختار الفنان يحيي الفخراني أن يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل نجيب زاهي زركش يتضمن أحداث جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، ويشهد الكثير من التحولات والإثارة والتشويق خلال الأحداث ويجمع الفنان يحيى الفخراني صاحب شخصية نجيب زاهي زركش بين الكوميديا والتراجيديا في دوره الجديد بالمسلسل المنتظر من قبل الكثير من الجمهور ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني بشكل حصري عبر قناة أون.ويتعان الفخراني هذا العام مع المؤلف عبد الرحيم كمال الذي تولى كتابة هذا العمل، ويجسد يحيي الفخراني خلاله دور أب ثري للغاية يفقد نجله الذي لا يعرف أنه موجود من الأساس وبعد سنوات طويلة للغاية يصل إليه ولا يصدق من المفاجأة ولكنه يحاول التقرب منه فيدخل إلى مجموعة من الأصدقاء التي يتواجد بينهم ابنه فتحدث مفارقات كوميدية نتيجة اختلاف الطبقات والأجيال وسط أجواء من الكوميديا والإثارة والتشويق والتراجيديا في الوقت نفسه في وجبة درامية اعتاد الفنان الكبير على تقديمها لجمهوره في الموسم الرمضاني.

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فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

ويعطى النجم يحيي الفخراني خلال هذا العمل فرصة للنجوم الشباب لإبراز موهبتهم التمثيلية حيث يشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم أنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادى الفخرانى.