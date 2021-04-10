رجائي عطية: توريد 166 مليون جنيه من أتعاب المحاماة للنقابة
السبت 10/أبريل/2021 - 06:12 م
محمد جعفرطباعة
أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، توريد 166 مليون جنيه، من أتعاب المحاماة للنقابة.
وقال عطية في بيان لأعضاء النقابة: يسعدني أن أنقل إليكم أن مجمل الحصيلة التي وردت إلينا من أتعاب المحاماة من المحاكم الإقتصادية والمحاكم التي لا تحول أتعاب المحاماة إلى وزارة العدل – قد بلغت حتي اليوم مبلغ 160،019،505،00، مائة وستون مليون جنيه وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات.
وتابع: كما وردت إلينا المحكمة الإقتصادية أول أمس عن شهر مارس مبلغ 5234269 جم، خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا ومائتا وتسعة وستون جنيها، ليبلغ المجموع نحو 166 مليون جنيه.
وقال عطية في بيان لأعضاء النقابة: يسعدني أن أنقل إليكم أن مجمل الحصيلة التي وردت إلينا من أتعاب المحاماة من المحاكم الإقتصادية والمحاكم التي لا تحول أتعاب المحاماة إلى وزارة العدل – قد بلغت حتي اليوم مبلغ 160،019،505،00، مائة وستون مليون جنيه وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات.
وتابع: كما وردت إلينا المحكمة الإقتصادية أول أمس عن شهر مارس مبلغ 5234269 جم، خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا ومائتا وتسعة وستون جنيها، ليبلغ المجموع نحو 166 مليون جنيه.