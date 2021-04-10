رجائي عطية: توريد 166 مليون جنيه من أتعاب المحاماة للنقابة

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، توريد 166 مليون جنيه، من أتعاب المحاماة للنقابة.وقال عطية في بيان لأعضاء النقابة: يسعدني أن أنقل إليكم أن مجمل الحصيلة التي وردت إلينا من أتعاب المحاماة من المحاكم الإقتصادية والمحاكم التي لا تحول أتعاب المحاماة إلى وزارة العدل – قد بلغت حتي اليوم مبلغ 160،019،505،00، مائة وستون مليون جنيه وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات.وتابع: كما وردت إلينا المحكمة الإقتصادية أول أمس عن شهر مارس مبلغ 5234269 جم، خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا ومائتا وتسعة وستون جنيها، ليبلغ المجموع نحو 166 مليون جنيه.