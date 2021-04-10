محافظ بني سويف يفتتح مدرستين ووحدة صحية بتكلفة 21 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مدرسة بدهل الإعدادية الثانوية بنزلة سعيد "إنشاء جديد"،والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية 1930 متر بتكلفة 9 ملايين و400 ألف جنيه تقريبا، وتتكون من مبنى واحد مقام على مساحة 548 مترًا عبارة عن دور أرضى و4 أدوار علوية تحوي 21 فصلا دراسيا، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم في المرحلتين الإعدادية والثانوية،وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول بالقرى.كما افتتح المحافظ وحدة صحة طب الأسرة بقرية الكوم الأحمر على مساحة 6 قراريط، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 4 ملايين و485 ألف جنيه تقريبا، حيث تفقد المحافظ الوحدة المكونة من طابقين وتضم غرفا للاستقبال والكشف الطبي،وتقدم خدمات الرعاية الأساسية من الكشف على المواطنين وصرف الأدوية ومتابعة الحوامل الجدد والمترددات وتطعيم الأطفال والحوامل وتقديم الأمصال ضد التسمم وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي.وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر،والتي تخدم أكثر من 8 آلاف نسمة بقرية الكوم وعزبة الجندي،نصر الله وعزبة نصير،حيث تمثل الوحدة الصحية إضافة لمنظومة الخدمات الصحية بالقرى المستفيدة وتخفف الضغط عن الوحدة الصحية بقرية مازورة التي تبعد حوالى 4كم عنها مما كان يمثل صعوبة للأهالي في الحصول على الخدمة الصحية.وافتتح المحافظ أيضًا مدرسة عزبة نصير للتعليم الأساسي على مساحة 12 قيراطا"إنشاء جديد"وبتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، حيث تتكون المدرسة من مبنى واحد عبارة عن 4 طوابق تضم 11 فصلًا دراسيًا"تستوعب 265 طالبا وطالبة "، وتتكون من قاعتين رياض الأطفال و6 فصول للمرحلة الابتدائية و3 فصول إعدادي، بجانب مكاتب إدارية و2معمل ومكتبة ومصلى وقاعات متعددة الأغراض وحمامات عادية وآخرى مجهزة لذوي الإعاقة، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم الأساسي من رياض الأطفال حتى الإعدادي، وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول وتحسين مستوى الخدمة التعليمية.جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز ومدينة سمسطا ضمن البرنامح الميداني الأسبوع لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بكافة مراكز مدن المحافظة، ضمن برنامج افتتاحات العيد القومي للمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية.رافق المحافظ خلال الافتتاح: حسام العمدة عضو مجلس النواب،الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ،الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم،المهندس محمد ياسين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف، وفايز حسين نائب رئيس مدينة سمسطا.