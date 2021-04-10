التعليق الأول لـ شيماء سيف بعد أنباء انفصالها

علقت الفنانة الشابة شيماء سيف للمرة الأولى بعد انتشار أخبار انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.وكتبت شيماء، "عمري، ما تخيلت إن غلاوتي تكون كده عندكم، كنت زعلانة وقوتوني بدعواتكم وحبكم اللي من القلب بجد، ربنا يخليكم ليا أنتو وكل أصحابى الفنانين اللي إتاكدت أنهم عيلتى التانية، ربنا يديم حبكم فقلبى ودايما سند وعيلة لبعض وآسفة إني كنت ما بردش بس للأسف أنا مابعرفش أخلي حد يشوفني مضايقة لأنى بحس إنى ضايقته معايا فبحب اختفى لحد ما أرجع زى ماكنت اضحك واضحكم معايا والحمد لله انا دلوقتى زى الفل وزى ماقلقتكم كان لازم اطمنكم، وكل سنة وانتم اطيب ناس فى الدنيا ورمضان كريم".وكان محمد كارتر عقب كتابتها تدوينة قصيسرة كتبت فيها "الحمد لله كل شيء نصيب" واعتقد الكثير حدوث انفصال، إلا أن كارتر كتب عبر حسابه الشخصي، "من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ماتخيلت حياتي من غيرك، إنتي النفس اللى خارج وداخل مني، إنتي الضحكة اللي بضحكها، إنتي القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما ميعرفوش إنك بنتي أيوة والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي، بدعي ربنا في سرى بأنه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدا".