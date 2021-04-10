رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

التعليق الأول لـ شيماء سيف بعد أنباء انفصالها

السبت 10/أبريل/2021 - 12:45 م
جريدة الدستور
محمد قدري
طباعة
علقت الفنانة الشابة شيماء سيف للمرة الأولى بعد انتشار أخبار انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.

وكتبت شيماء، "عمري، ما تخيلت إن غلاوتي تكون كده عندكم، كنت زعلانة وقوتوني بدعواتكم وحبكم اللي من القلب بجد، ربنا يخليكم ليا أنتو وكل أصحابى الفنانين اللي إتاكدت أنهم عيلتى التانية، ربنا يديم حبكم فقلبى ودايما سند وعيلة لبعض وآسفة إني كنت ما بردش بس للأسف أنا مابعرفش أخلي حد يشوفني مضايقة لأنى بحس إنى ضايقته معايا فبحب اختفى لحد ما أرجع زى ماكنت اضحك واضحكم معايا والحمد لله انا دلوقتى زى الفل وزى ماقلقتكم كان لازم اطمنكم، وكل سنة وانتم اطيب ناس فى الدنيا ورمضان كريم".

وكان محمد كارتر عقب كتابتها تدوينة قصيسرة كتبت فيها "الحمد لله كل شيء نصيب" واعتقد الكثير حدوث انفصال، إلا أن كارتر كتب عبر حسابه الشخصي، "من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ماتخيلت حياتي من غيرك، إنتي النفس اللى خارج وداخل مني، إنتي الضحكة اللي بضحكها، إنتي القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما ميعرفوش إنك بنتي أيوة والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي، بدعي ربنا في سرى بأنه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

تونس: زيارة قيس سعيد لمصر تهدف إلى ربط جسور التواصل

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح


الصور

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

ضبط 486 بطاقة تموينية بحوزة مخابز وتحرير 345 مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى