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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رئيس قناة السويس: عبور السفينة الحاملة للكراكة «مهاب مميش»

السبت 10/أبريل/2021 - 11:34 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب
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صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم السبت، عبور سفينة الغطس XIANG RUI KOU الحاملة للكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، ضمن قافلة الشمال المبكر في رحلتها قادمة من بورسعيد ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأكد رئيس الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى سيصعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركة من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية، للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة، والقيام بحسابات الاتزان استعدادًا لتعويمها غدًا الأحد بمشيئة الله، على أن يتم الاعتماد على القاطرات المعاونة التابعة للهيئة في عمليات الإنزال والقطر للكراكة.

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