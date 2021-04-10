بعد خطبتها على مصري.. 5 معلومات عن شام الذهبي ابنة أصالة

تصدرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، "تريند جوجل" بعد خطوبتها على نجل رجل أعمال مصري يدعى أحمد هلال، صاحب محال خاصة بأدوات التنظيف.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها.- ولدت شام أيمن الذهبي في مدينة دمشق السورية عام 1992- عاشت مع والديها وشقيقها خالد في جو عائلي مليئ بالمحبة والوداد والتعاطف حتى عام 2005 عندما أعلن والدها الطلاق، وبعد انفصال والديها قررت العيش مع والدتها وشقيقها خالد بعيدا عن والدها.- احتفلت شام الذهبي 19 يوليو الماضي بخطبتها على طبيبها الخاص الدكتور المصري معتز نصير، وانفصلا دون إعلان السبب- درست في جامعة كامبريدج في لندن وحصلت على الدكتوراة في الكيمياء- تزوجت في وقت سابق من أحمد جوهر وهو شاب يعمل في مجال صناعة المجوهرات والماس والأحجار الكريمة وانفصلا في 2018.