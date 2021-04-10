مقتل 3 من «عرب 48» فى إطلاق نار بـ«دير الأسد وابطن»

شهدت أراضي 48 أحداثًا مؤسفة في وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث شهدت جريمتي إطلاق نار وقعتا في بلدتي "دير الأسد وابطن" أسفرتا عن مقتل 3 فلسطينيين.وأكد شهود عيان، أن مجهولين أطلقوا النار على كشك لبيع الطعام في دير الأسد، ما أسفر عن إصابة الشابين حافظ رمزي صنع الله، وأحمد علي صنع الله، بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن وفاتهما فور وصولهما المستشفى، فيما أصيب طفلان آخران كانا متواجدين في المكان بجروح، وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وفي نفس السياق، أعلن عن مقتل الشاب عزالدين عمرية، وإصابة شقيقه بجروح، إثر اقتحام مجهول منزله وإطلاق النار عليهم.وترتفع أعداد ضحايا جرائم القتل داخل البلدات الفلسطينية في أراضي عام 48، ووصل منذ مطلع العام الجاري إلى 25 قتيلًا، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة.