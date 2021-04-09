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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 441 مليون دولار صادرات بترولية مطلع 2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:48 م
صادرات بترولية
صادرات بترولية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت 441 مليون دولار مطلع العام الجاري 2021 مقابل 628 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 187 مليون دولار خلال عام.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من منتجات البترول بلغت 204.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 209.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 5.1 مليون دولار خلال عام، كما انخفضت صادرات بترول خام من 164.7 مليون دولار لـ 145 مليون دولار، والفحم بأنواعه من 6.4 مليون دولار لـ 2.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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