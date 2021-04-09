شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ





أعلن الإعلامي شريف عامر إصابة والدته بانسداد شرايين المخ، معلنًا ابتعاده عن السوشيال ميديا لفترة من الوقت.





وقال عامر اليوم على حسابه على تويتر: «خرجت لقضاء بعض الأمور، اشتريت حلوى المفضلة في طريق العودة لمنزل زوجية تعدى النصف قرن. جلست، تحدثنا قليلا، ثم صمت».





وأوضح أنه تعرض لـ«انسداد شرايين المخ» مشيراً إلى أنه «تغير شكل ما بقى من حياة الزوجين وأسرتهما الكبيرة».





وتابع: «عرفت الآن معنى (قول إن شاء الله)، أرددها لنفسي أملًا: (إن شاء الله خير)».





وأكمل: «سأبتعد عن هنا قليلا، متمنيا للجميع الصحة، وفهم أكثر وأعمق لحال عالمنا الغريب وكيف يمكن أن يتغير الحال ويتبدل في لحظة».





ويقدم عامر برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر».