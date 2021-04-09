نجاح تجربة شريحة أيلون ماسك على القرود

وأوضح ماسك أن الهدف من هذه الشريحة، هو تمكين شخص مصاب بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بعقله بشكل أسرع من استخدام إبهامه.

عرضت شركة Neuralink المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي أيلون ماسك، نتائج آخر عملية زرع شريحة دماغ لقرد، والتى جعلت القرد يلعب العاب الفيديو بشكل جيد دون غلطات.ووفقًا لما ذكرة موقع "ديلى ميل"، فتأمل الشركة في اختبار متطوعين بعد ذلك، خاصة بعد نجاح التجربة على القرد والذى يشبه تكوين جسم الانسان.وتم زرع واجهة كمبيوتر الدماغ في قرد "مكاك" يبلغ من العمر تسع سنوات يُدعى بيجر، والذي تم تعليمه لأول مرة لعب ألعاب الفيديو باستخدام عصا التحكم.وسجل الجهاز الموجود في دماغه معلومات حول الخلايا العصبية التي تنشط أثناء لعب اللعبة، وتعلم كيفية التنبؤ بالحركات التي سيقوم بها، حيث استخدم الفم للتحكم بعيدًا عن اليدين.بمجرد أن أصبح جهاز "Neuralink "جاهزًا، تمت إزالة عصا التحكم وتمكن القرد من الاستمرار في لعب اللعبة بشكل جيد.وفي الشهر الماضي، أخبر قطب التكنولوجيا أحد مستخدمي تويتر أنه يعمل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على موافقة لبدء التجارب البشرية في وقت لاحق من هذا العام.وتعمل شركة Neuralink على ربط الدماغ البشري بواجهة آلة من خلال إنشاء أجهزة بحجم ميكرون، حيث تم تسجيل Neuralink في كاليفورنيا كشركة "أبحاث طبية" في يوليو 2016.