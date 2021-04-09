الخارجية الأوكرانية: إيران تتلاعب بالمعلومات في قضية إسقاط الطائرة

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها لا تصدق أي رواية شفهية تجاه تحطم الطائرة لا تستند إلى أدلة قوية.وأوضحت الخارجية أن إيران تتلاعب بالمعلومات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وفق قناة "العربية".وذكرت أن إيران تصر على أن الخطأ البشري هو السبب الوحيد لحادثة إسقاط الطائرة، لافتة إلى أن طهران تتهمنا بشكل غير مسئول بدلا من التحقيق الجدي في القضية.