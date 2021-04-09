رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأوكرانية: إيران تتلاعب بالمعلومات في قضية إسقاط الطائرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:23 م
وزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية
منار أحمد
طباعة
أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها لا تصدق أي رواية شفهية تجاه تحطم الطائرة لا تستند إلى أدلة قوية.

وأوضحت الخارجية أن إيران تتلاعب بالمعلومات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وفق قناة "العربية".

وذكرت أن إيران تصر على أن الخطأ البشري هو السبب الوحيد لحادثة إسقاط الطائرة، لافتة إلى أن طهران تتهمنا بشكل غير مسئول بدلا من التحقيق الجدي في القضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

حكاية الأزمة الأكبر في حياة الفنانة هند رستم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

تتزين للانتحار.. تعرف على خرافة «عروس النيل» في مصر القديمة

مثقفون ف ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعى يصعب تصنيفه

يتماس مع «الحلاج».. «صاحب الوردة» النص المسرحي الأول لعبدالرحيم كمال

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة