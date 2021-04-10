موعد أذان صلاة المغرب اليوم السبت 10-4-2021 فى القاهرة والمحافظات

موعد أذان صلاة المغرب اليوم السبت 10-4-2021 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات





قد يهمك.. موعد غرة شهر رمضان 2021



20 - موعد أذان صلاة المغرب في البحر الأحمر ( 6:03 مساءً ). 20 - موعد أذان صلاة المغرب في البحر الأحمر ( 6:03 مساءً ).

يبحث الجميع من كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة المغرب وفقًا للمحافظة التابع لها، حيث يختلف موعد أذان صلاة المغرب من محافظة لأخرى، ونظرًا لحلول شهر رمضان الكريم ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم السبت 10-4-2021 في القاهرة والمحافظات.1 - موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:19 مساءً ).2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:25 مساءً ).3 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:20 مساءً ).4 - موعد أذان صلاة المغرب في بورسعيد ( 6:15 مساءً ).5 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:15 مساءً ).6 - موعد أذان صلاة المغرب في أسيوط ( 6:17 مساءً ).7 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:10 مساءً ).8 - موعد أذان صلاة المغرب في الدقهلية ( 6:19 مساءً ).9 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:31 مساءً ).10 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:17 مساءً ).11 - موعد أذان صلاة المغرب في أسوان ( 6:08 مساءً ).12 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:19 مساءً ).13 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:20 مساءً ).14 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:20 مساءً ).15 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:14 مساءً ).16 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 7:08 مساءً ).17 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:05 مساءً ).18 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:06 مساءً ).19 - موعد أذان صلاة المغرب في البحيرة ( 6:23 مساءً ).