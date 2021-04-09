أمير الكويت يُعزي الملكة إليزابيث في وفاة الأمير فيليب

بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، برقیة عزاء إلى الملكة إلیزابیث الثانیة، ملكة المملكة المتحدة لبریطانیا وإیرلندا الشمالیة، أعرب فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته للأسرة المالكة وللشعب البریطاني، بوفاة الأمیر فیلیب، دوق إدنبره.وأشاد أمير الكويت في برقيته، بمواقف الأمير فیلیب، تجاه دولة الكویت ودعم قضایاھا العادلة، مشیرًا إلى أن المملكة المتحدة فقدت برحیله أحد شخصیاتھا البارزة والمؤثرة سواء على الصعید المحلي أو الدولي.وفي السياق ذاته، بعث كل من؛ ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقیتي عزاء مماثلتين إلى الملكة إلیزابیث الثانیة.و في قتٍ سابق، أعلن قصر باكنجهام بالمملكة المتحدة، صباح اليوم، وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في قلعة وندسور، عن عمر ناهز 99 عامًا.وجاء في بيان صادر عن قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى، تٌعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة".وتزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث في عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني.