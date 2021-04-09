ماجد الكدواني ضيف شرف مشهد واحد في «الاختيار2»

علمت "الدستور" أن النجم ماجد الكدواني يظهر ضمن أحداث مسلسل "الاختيار2"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.ويظهر النجم في مشهد واحد فقط خلال الحلقات الاولى من العمل، الذي انتهى المخرج بيتر ميمي من تصويره بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي.ومسلسل "الاختيار2" سيتم عرضه في شهر رمضان، من بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولي، وتأليف هاني سرحان.