رامي وحيد سعيد بنجاح «ورقة ضغط» وينتظر ظهوره الخاص في «موسى»

أعرب الفنان رامي وحيد، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي وصلته عن مشاركته في بطولة حكاية " ورقة ضغط " التي انتهى عرضها منذ أيام، وحققت نجاحا كبيرا جماهيريا، ولعب فيها شخصية المقدم هشام الغرياني، ضابط المباحث، الذي يمثل شخصية الضابط المصري الأصيل الذي يساعد الأم الغارمة في تسديد وصل أمانة بمبلغ لم تسطيع سداده ويجمع من الضباط والأمناء في قسم الشرطة لينقذ الأم من السجن.الحكاية قصة يسري الفخراني، وسيناريو محمد الشواف، وأخرجها معتز حسام وشارك في بطولتها كل من فتحي عبد الوهاب، ورشا مهدي، وإيهاب فهمي، وساندي علي، وإيهاب ظريف، ورانيا السيد.على صعيد أخر يظهر رامي وحيد كضيف شرف مع النجم محمد رمضان في مسلسل موسى، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، ورياض الخولي، وحمدي الوزير.