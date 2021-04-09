جو رعد يؤكد زواج أصالة.. وخطوبة ابنتها شام اليوم

أعلن الفنان اللبناني جو رعد، خبر ارتباط الفنانة السورية أصالة نصري، من نائب الإسكندرية أحمد عبد المجيد، وذلك ليؤكد المعلومة التي لم تنفيها أو تؤكدها النجمة خلال الأيام القليلة الماضية.وعن تفاصيل الزواج قال في فيديو بحسابه على" تويتر": "الزواج تم ولا أعرف إذا كانت أصالة هاتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زي ما أصولة قالت"، من جانب أخر أكد الفنان اللبناني أن بيت الفنانة أصالة سيشهد مناسبة أخرى اليوم وهى خطوبة ابنتها شام الذهبي.وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت مؤخرا اعتذارها للنجمة أصالة، وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينهما بعد زواج الأولى من الموزع أحمد إبراهيم.