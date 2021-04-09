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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كمبوديا تسجل ارتفاعا غير مسبوق في إصابات كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:58 ص
كمبوديا إصابات كورونا
كمبوديا إصابات كورونا
وكالات
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سجلت كمبوديا زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، بلغت 576 حالة.

وإجمالي حالات الإصابة اليومية، التي أصدرتها وزارة الصحة حتى الآن، الأعلى في كمبوديا وتمثل حالات إصابة أعلى مما شهدتها البلاد، خلال العام الأول من الجائحة.

وجميع حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بتفش، معروف باسم "حدث 20 فبراير- وهو الموعد الذي تم اكتشافها فيه.

والمصدر الأولي للتفشي له صلة بمجموعة من المواطنين الصينيين، الذين فروا من حجر صحي فندقي، قبل إنتهاء فترة العزل الإجباري.

وهذا التفش مسؤول عن معظم حالات الإصابة في البلاد وهي 3604 ولها صلة بجميع حالات الوفيات وهي 24 حالة.

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