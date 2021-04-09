جيش نيجيريا: مقتل 11 جنديا على يد إرهابيين في المنطقة الوسطى

قال الجيش النيجيري اليوم الجمعة، إن 11 جنديا نيجيريا بينهم ضابط قتلوا على أيدي مسلحين إرهابيين في ولاية بينوي بوسط نيجيريا.وقال المتحدث باسم الجيش محمد يريما في بيان إن "الجنود كانوا في مهمة روتينية عندما تعرضوا للهجوم".وذلك بعد أن قضى الجيش النيجيري على كبار القادة من تنظيم داعش وعشرات المقاتلين في بورنو في هجوم كبير.