اليوم.. الذكرى السنوية الـ60 لأول إنسان ينطلق إلى الفضاء الخارجي

انطلق رائدا فضاء روسيان وثالث أميركي، في اتجاه محطة الفضاء الدولية في مهمة خاصة لمناسبة الذكرى السنوية الستين لرحلة يوري غاغارين، أول إنسان انطلق إلى الفضاء الخارجي.وخرج صاروخ "سويوز ام اس-18" الذي ينقل الرواد الثلاثة عن نطاق جاذبية الأرض في الموعد المتوقع عند الساعة 07:42 بتوقيت غرينيتش، من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.وقد سُمي الصاروخ بهذه التسمية تيمنا باسم رائد الفضاء السوفياتي الشهير، قبل أيام من الذكرى السنوية الستين للرحلة التي أجراها غاغارين في 12 ابريل 1961، وقد وُضعت صورته بالأزرق والأبيض على رأس الصاروخ.وانطلق أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف من وكالة الفضاء الروسية، ومارك فانده هاي من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، في مهمة تستمر ستة أشهر على محطة الفضاء الدولية.وخلال المؤتمر الصحافي التقليدي الذي سبق الانطلاق، أكد الرواد الثلاثة أنهم سيحتفلون في 12 ابريل بإنجاز غاغارين.وقال بيوتر دوبروف في أول مهمة فضائية له: "سنحتفل بذلك معا وسنعمل بجدّ".وتشهد أنحاء روسيا كافة سنويا احتفالات كبيرة في ذكرى رحلة غاغارين، إذ توضع الزهور أمام معالم كثيرة مكرسة له.