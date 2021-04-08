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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإفراج عن عاملي مناجم صينيين خطفا في نيجيريا

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:45 م
عاملي مناجم صينيين
عاملي مناجم صينيين خطفا في نيجيريا
وكالات
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أعلنت متحدثة باسم الشرطة النيجيرية، اليوم الخميس، أن رجال الشرطة تمكنوا من تحرير عاملي مناجم صينيين اثنين كانا قد خُطفا في جنوب غرب نيجيريا.

وجرت عملية خطف تشاو جيان (33 عاما) ووين (50 عاما) بعد ظهر الاثنين في قرية أوكيبا ايتيكان بولاية أوسون عندما شن مسلحون هجوما على المنجم حيث يعملان وأطلقوا النار على حارسيهما الشخصيين وأصابوهما بجروح، في أحدث اعتداء من هذا النوع في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة يميسي أوبالولا إن عملية إنقاذ المخطوفين الصينيين "تمت نحو الساعة 9 مساء بدون أن يصابا باذى".

ولم تذكر المتحدثة ان كان قد تم دفع فدية، لكنها اشارت الى مواصلة قوات الشرطة البحث عن الخاطفين.

وعمليات الخطف مقابل فدية شائعة جدا في نيجيريا خصوصا في الجنوب المنتج للنفط وتعتبر أهدافا لمثل هذه العمليات.

وعادة ما يتم إطلاق سراح الضحايا بعد دفع فدية على الرغم من أن الشرطة نادرا ما تؤكد ما إذا كانت الأموال قد تم تغييرها.

وتعمل الشركات الصينية في نيجيريا على مشاريع بنى تحتية بمليارات الدولارات تشمل التعدين والسكك الحديدية والمطارات والطرق، ويستهدف عمالها بشكل متكرر من قبل عصابات الخطف.

في الأول من فبراير، خطف ثلاثة صينيين وقتل مرافقوهم من الشرطة في أعقاب خلاف مع عمال في موقع منجم بمنطقة أتاكوموسا بولاية أوسون. وتم إطلاق سراحهم بعدما أمضوا حوالى أسبوع في الأسر.

وفي يوليو الماضي خطف أربعة صينيين على طريق في جنوب ولاية كروس ريفر وأفرج عنهم بعد شهر.

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