محافظ قنا يعلن بدء التقديم للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرص الحكومة على تأهيل كافة القيادات والكوادر بمختلف الفئات من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فعالية واحترافية من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها ليصبح لديهم دور فعال في مسيرة التنمية.وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأنه سيتم فتح باب التقديم للدفعة الرابعة من «البرنامج الرئاسي لتاهيل التنفيذيين للقيادة EPLP» الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من 11 إبريل إلى 15 مايو 2021، بهدف تأهيل التنفيذيين للقيادة ممن تنطبق عليهم الشروط.وأضاف أن البرنامج يوفر للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة، موضحا أن من يرغب من العاملين في الجهاز الإداري بالتقدم عليه زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية www. nta.eg للاطلاع على كافة الشروط الخاصة بكيفية التسجيل، مشيرا إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة هو أحد أهم منتجات الأكاديمية وتم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل.