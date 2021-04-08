9.69 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في المكسيك

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 9.69 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 364 ألفا و893 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، ستحتاج المكسيك إلى 1.4 سنة لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين، وبدأت التطعيمات منذ حوالي 15 أسبوعا في البلاد.وسجلت المكسيك 2.26 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فضلا عن 205 آلاف و598 حالة وفاة، بعد مرور عام واحد و5 أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.