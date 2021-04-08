تونس تقر استخدام لقاح «جونسون أند جونسون» للوقاية من كورونا

قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الخميس، إن بلاده أقرت استخدام لقاح جونسون اند جونسون للوقاية من كورونا (كوفيد-19) وستتلقى قريبا 1.5 مليون جرعة بموجب خطة للاتحاد الإفريقي.وتعتزم تونس أيضا شراء جرعات إضافية من الشركة مباشرة لتسريع وتيرة حملة التحصين إذ تستهدف تطعيم خمسة ملايين مواطن بحلول نهاية العام.وقالت الحكومة التونسية أمس الأربعاء إنها ستمدد ساعات حظر التجول الليلي وستمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة كورونا مع اقتراب وحدات العناية الفائقة بمعظم المستشفيات من طاقاتها القصوى.