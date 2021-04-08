نجوم «لحم غزال» ضيوف «ليلة الخميس» على MBC مصر

تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الليلة" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.ويُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع النجمة غادة عبدالرازق، والنجمة مي سليم، في حوار حول مُسلسل "لحم غزال" الذي يُعرض حصريًا على شاشة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان.برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 8 أبريل 2021.