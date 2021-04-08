رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من ظروف معيشية سيئة للغجر بسبب كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:21 م
منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
أ ش أ
طباعة
أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الخميس، أن جميع الدول والمجتمعات لا تزال تشعر بتأثير عميق لجائحة كورونا، ولكن التحديات التي يواجهها أقلية الروما "الغجر" حادة بشكل خاص.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لأقلية الروما، إن هذه الفئة تعاني من النقص في التعليم والتوظيف وتزداد الأعباء عليها بسبب الفقر والظروف المعيشية السيئة، مشيرا إلى أن الغجر هم أكثر المجموعات الأوروبية تهميشًا.

ولفت البيان إلى أن الجائحة والقيود ذات الصلة تسببت في عاصفة كاملة من الإقصاء للغجر في جميع أنحاء أوروبا، حيث يعانون من المزيد من الحرمان والتمييز والمضايقات.

ونوه البيان بأن الجائحة سلطت الضوء أيضًا على الكيفية التي أدت بها الفوارق طويلة الأمد إلى وضع العديد من الغجر في وضع أكثر ضعفًا وزيادة التحيزات، حيث زاد خطاب الكراهية بشكل حاد مع تزايد المعلومات الخاطئة عن مجتمعات الغجر ودورهم خلال الوباء.

وطالب البيان الحكومات بزيادة الجهود لمكافحة التحيز ضد الغجر ودعم المجتمعات التي يستمر الوباء في التأثير عليها بشدة.

موضوعات متعلقة

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

مواعيد عمل البنوك في رمضان

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)


الصور

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب