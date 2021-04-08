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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يحذر من خطورة الموقف الوبائي لكورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:00 م
كورونا
كورونا
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جددت وزارة الصحة والبيئة العراقية تحذيرها من خطورة الموقف الوبائي في العراق بعد تسجيل حصيلة إصابات يومية غير مسبوقة بفيروس كورونا أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس، إن الحصيلة التي سُجلت أمس غير مسبوقة وتعد تطورًا وبائيًا خطيرًا حذرنا منه مرات عدة.

وأَضاف البدر، أن وزارة الصحة حذرت منذ أشهر في مؤتمرات وبيانات متتالية من الزيادة المحتملة في أعداد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، حتى قبل قدوم الشتاء وقبل دخول السلالة الجديدة للفيروس.

ولفت إلى أن سبب ارتفاع الإصابات نتيجة طبيعية للتراخي وعدم الالتزام، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة حتى اللحظة ومن الممكن التعامل مع الزيادة رغم خطورتها، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الوقائية وأخذ اللقاح للفئات المشمولة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل 8331 إصابة جديدة في حصيلة يومية غير مسبوقة تعد الأعلى منذ تفشي الوباء.

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