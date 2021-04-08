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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:31 م
جريدة الدستور
أسماء منصور
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يعد البحث عن رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ من الأمور التي تشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وقد قامت الحكومة المصرية ووزارة التربية والتعليم بإنشاء خدمة إلكترونية للمعلم والتلميذ، تعتمد على منظومة من قواعد البيانات المتخصصة التي تم بناؤها ويتم تحديثها بشكل دوري وهي قاعدة بيانات المعلمين والموظفين وقاعدة بيانات التلاميذ.

رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ

ونعرض لكم في هذا التقرير رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ استمارة بيانات التلميذ رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ ويتم تسجيل بيانات طلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال العديد من الخطوات كالتالي أولا يتم الدخول علي الرابط التالي (إضغط هنا) ثم يتم كتابة اسم المستخدم ورقم السر.

خطوات الاستعلام عن بيانات التلميذ  


وبعد زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة التلميذ يتم الضغط على اختيار خدمة التسجيل في الاستمارة.

ثم يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب بطريقة صحيحة.

والخطوة التالية هي الضغط على أيقونة تسجيل والانتظار قليلا حتي يتم تحميل الصفحة.


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وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التوسع في تقديم جميع الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطالب والمعلم استمارة بيانات التلميذ رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ وتحتوي هذه القاعدة الخاصة ببيانات التلميذ على البيانات الأساسية لكل تلميذ، كما أن نتائج امتحانات النقل يتم استخدامها في نقل التلاميذ من صف دراسي إلى صف دراسي آخر.

وبإمكان الطالب والمعلم على حد السواء الإستعلام عن بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم، وهو الموقع الإلكتروني الذي يستطيع التلميذ والمُعلم من خلالة الحصول على البيانات الخاصة بهم، وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم والرقم المسلسل وكلمة السر.

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