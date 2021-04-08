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رابط تحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التوسع في تقديم جميع الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطالب والمعلم استمارة بيانات التلميذ رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ وتحتوي هذه القاعدة الخاصة ببيانات التلميذ على البيانات الأساسية لكل تلميذ، كما أن نتائج امتحانات النقل يتم استخدامها في نقل التلاميذ من صف دراسي إلى صف دراسي آخر.وبإمكان الطالب والمعلم على حد السواء الإستعلام عن بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم، وهو الموقع الإلكتروني الذي يستطيع التلميذ والمُعلم من خلالة الحصول على البيانات الخاصة بهم، وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم والرقم المسلسل وكلمة السر.