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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحرك سوداني جديد.. تأهيل سد بوط الواقع على النيل الأزرق

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:27 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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شرعت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في تأهيل سد بوط الواقع في إدارية التضامن في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية.

ووقعت الإدارة العامة لحصاد المياه بوزارة الري والموارد المائية السودانية عقودات تأهيل سد بوط مع عدد من الشركات الوطنية، بمبلغ 335 مليون جنيه، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال عمار محجوب مدير الإدارة العامة لحصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود، إن الشركات ستبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل، ولمدة (4) أشهر في تأهيل جسم السد لحجز المياه في فترة الخريف، بعد ان تم نقل الآليات والمعدات للموقع، موضحا أن الاعمال ستتواصل في المرحلة للثانية لتأهيل السد.

وكان سد بوط - سعة تخزينية 5 ملايين متر مكعب - قد انهار الخريف الماضي، بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت المنطقة مما أدى إلى فقدان مورد المياه الرئيسي لمياه الشرب لسكان المنطقة.

وأدى انهيار السد بسبب الأمطار الغزيرة إلى تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان".

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