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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة»: مستمرون في غسيل الخزانات والشبكات استعدادا للصيف

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:14 ص
خزانات المحطات
خزانات المحطات
مصطفى دياب
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قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، إننا مستمرون في عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات الأرضية بالمحطات، بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، بالإضافة إلى عملية غسيل خطوط شبكات المياه.

يأتي ذلك استعدادا لفصل الصيف وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بالقطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، استعدادا لفصل الصيف.

وأكد أنه كان يتابع بنفسه لحظة بلحظة استخدام أحدث الأساليب الممكنة في عملية غسيل خزانات المحطات، وذلك عن طريق تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه، مع تسليك الثقوب المتواجدة بقاع المروق والناقلة للمياه من بئر التوزيع للمروق وكذلك عمل الصيانة المطلوبة لمكونات المروق.

وأشار إلى الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

وأضاف أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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