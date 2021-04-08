تصريحات الرئيس حول مياه النيل أبرز عناوين صحف القاهرة

أبرزت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الخميس، عددًا من الموضوعات، أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وخطوط الإنتاج المختلفة، والذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة بطريق (القاهرة - العين السخنة)، وتصريحات الرئيس السيسي أثناء الافتتاح حول قضية مياه النيل، واستعدادات الحكومة لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، واستعدادات الأوقاف لإقامة شعائر شهر رمضان الكريم وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبًا لانتشار فيروس كورونا، فضلًا عن عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.وسلطت الصحف الثلاث "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول سد النهضة وأزمة مياه النيل، أثناء افتتاح الرئيس السيسي أمس الأربعاء، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وخطوط الإنتاج المختلفة، حيث وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الأشقاء في دولة أثيوبيا قال فيها إنه ليس هناك داع لأن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مصر، مشددًا على أن الخيارات كلها مفتوحة ومطروحة وأننا تعاوننا أفضل وأن البناء أفضل بكثير من الصراع، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع السودان الشقيق لشرح عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي.وأشار الرئيس السيسي، في مداخلة خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إلى أن "موقف مصر من هذا كان دائما موقفا مشرفا جدا، واحترمنا رغبة الشعوب في أن يكون لها شكل من أشكال التنمية"، مشيرا إلى أننا في مصر نقدر التنمية بشرط ألا تمس مصالح مصر المائية، وكلامنا لن يتغير، ولم نتراجع عنه وكان هذا كلامنا دائما عندما تحدثت أمام البرلمان الإثيوبي".وتابع الرئيس قائلا: "إن الاتفاق أفضل بكثير من أي حل أخر، وعلى كل حال نحن نسقنا مع أشقائنا في السودان على الإجراءات، وسنتحرك ونعلن ونؤكد للعالم عدالة قضيتنا وذلك في إطار القانون الدولي، والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية، وسيقوم أشقاؤنا في الدول العربية والأفريقية بالإطلاع على الأمر حاليا بالتجربة والنتائج الخاصة به".وقد شهد الرئيس السيسي، صباح أمس الأربعاء، افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وخطوط الإنتاج المختلفة، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة بطريق (القاهرة - العين السخنة)، ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيلا حول مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق (القاهرةـ العين السخنة)، الذي يعد أكبر مُجمع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وتضمن الفيلم شرحا تفصيليا لمكونات المُجمع الذي يشمل نطاقا تكنولوجيا واعدا يمتد على مساحة 570 ألف متر مربع، ويعتبر مشروعا تكنولوجيا متكاملا لتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمُحررات والإصدارات المؤمنة والذكية، وأوراق البنكنوت اللازمة لطباعة العملات الورقية.وعقب الافتتاح، تفقد الرئيس السيسي المجمع واستمع إلى شرح تفصيلي عن المجمع وأقسامه المختلفة، حيث أشار الرئيس إلى أن المجمع يعتبر نقلة في جهود الرقمنة والحوكمة، ويسهم بشكل كبير في مكافحة التزوير والفساد، مضيفًا أن المجمع يقضي على تزوير الشهادات العلمية ووقف التعدي على أراضي الدولة، ويمنع التهرب من الالتزامات المالية الدستورية.وأعلن الرئيس السيسي أن تكلفة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية تقترب من المليار دولار، وهو رقم كبير والمجمع بهذه الإمكانات لا يتوافر إلا في عدد قليل جدا من دول العالم، موضحًا أننا يمكننا أن نفتتح مشروعا كبيرا كل يوم، وهذا بفضل أموالكم وجهودكم وإرادتكم، وهذا يطمئننا أننا نسير في الاتجاه الصحيح.وأكد الرئيس السيسي أن عملية التطوير مستمرة لا تتوقف وعلينا ألا نكتفي بأن نقول أن لدينا اليوم احدث تكنولوجيا وان نركن إلى ذلك، بل يجب أن نواصل السعي والمضي قدما لمواصلة التقدم والحفاظ عليه.وتحت عنوان "وزير المالية: المجمع يوفر للدولة 430 مليون دولار لملصقات البندرول"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكدت أنه يجب عمل منظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة، وتتعلق بإعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية إصدار الوثائق والمُحررات الخاصة بالوزارة، والجهات التابعة لها، وتقوم ببناء قاعدة بيانات متُكاملة مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق (القاهرةـ العين السخنة) مخرجها هو الوثيقة أوالمستند المؤمن.وعرض معيط، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، لمجمع الإصدارات، أوجه التعاون التي تسفيد بها وزارة المالية والجهات التابعة لها مع المُجمع..مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون هناك منُظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة وتأمينها.وأشار إلى أن أول تعاون بين مصلحة الضرائب وبين المُجمع هو أن وزارة المالية كانت تستورد ما يقترب من 5.5 إلى 6 مليار كل سنة من خلال الطابع الضريبي أو على أساس أنها تحد من التهرب الضريبي وترفع كفاءة التحصيل من خلال هذا الطابع وتقدر أنها تتابع أحجام الإنتاج في بعض الشركات، بالإضافة إلى أنها كانت متطلعة ولكنها لم تحقق قبل المجمع عملية التتبع والتعقب للمنتجات، مضيفًا "كنا نستورد الطابع بما يقترب من 430 إلى 500 مليون كل سنة من أوروبا".وعنونت صحيفة الأخبار "العكاري: المجمع قلعة تكنولوجية عملاقة"، حيث ذكرت الصحيفة أن المهندس سامح العكاري رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أكد أن مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة، معربًا خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة عن خالص اعتزاز العاملين بالمجمع لتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح هذا الصرح التكنولوجي العملاق.واستعرض العكاري أهم محاور المشروع حيث قال إنه بنهاية عام 2016 صدرت توجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء مشروع متكامل يشمل أحدث القدرات التكنولوجية لتصنيع وإصدار كافة الإصدارات المؤمنة والذكية للاعتماد عليه كأداة رئيسية في توفير الحلول المطلوبة لخطة الدولة في التحول الرقمي كأحد آليات تطبيق الشمول المالي.وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الحكومة تستعد لاحتفالية العاصمة الإدارية الجديدة"، ذكرت صحيفة الأهرام أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد أمس الأربعاء، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسئولين، ومسئولي الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية.وقال رئيس الوزراء إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن اجتماع اليوم يأتي لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، إيذانا ببدء العمل الحكومي رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى، وسيتم من خلالها التعبير في رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.وعنونت صحيفة "الأهرام" "شكري: مصر تدعم لبنان لتجاوز أزمته"، حيث ذكرت الصحيفة أن سامح شكري، وزير الخارجية أكد استعداد مصر لتقديم كامل الدعم لاستقرار لبنان وتجاوز أزمته.وأشار الوزير في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى لبنان أمس الأربعاء، إنه حضر إلى لبنان بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي الحريص على مؤازرة لبنان والتضامن معه وإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، بما يحقق مصالح الشعب اللبناني الشقيق والمصالح المشتركة بين البلدين ودول المنطقة.وقال شكري "للأسف بعد 8 أشهر لا يزال هناك حالة من الانسداد اللبناني السياسي ولا تزال هناك جهود تبذل لتشكيل حكومة من الاختصاصيين "الخبراء" القادرين على الوفاء باحتياجات الشعب اللبناني الشقيق وتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن استقرار لبنان مهم لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، في ضوء الارتباط الوثيق القائم سواء على المستوى السياسي أو الشعبي بين البلدين الشقيقين.وفي صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان "عون: نقدر دور مصر في مساعدة لبنان للخروج من أزمة تشكيل الحكومة"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب عن تقديره وامتنانه للدور الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمات المختلفة التي يعانى منها، ولاسيما الأزمة الحكومية.وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، عقب المباحثات المشتركة التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري مع الرئيس ميشال عون، أن الأخير أعرب عن أمله في أن تسفر الجهود المصرية عن نتائج إيجابية لاسيما إذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من الأزمة الحكومية، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانية من دون إقصاء أو تمييز.وأضافت الرئاسة اللبنانية أن وزير الخارجية سامح شكري نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع لبنان ودعمها للمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، كما شرح "عون" للوزير سامح شكري العقبات التي واجهت مسار تشكيل الحكومة الجديدة، كما حمله تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وشكره على مبادرته القائمة على وقوف مصر على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين كما كانت دائمًا عبر التاريخ.وتحت عنوان "شوقي: امتحانات الثانوية العامة في يوليو"، ذكرت الأهرام أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد في شهر يوليو القادم.وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء أمس الأربعاء، إن الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي ورقية بنظام الأسئلة الجديد في المدرسة في امتحانات مجمعة في 3 أيام.وتحت عنوان "وزير الأوقاف: المساجد جاهزة.. لإقامة شعائر رمضان"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور محمد مختار جمعة وزيـر الأوقاف أكد أن الوزارة أنهت استعـداداتها لشهر رمضان الكريم مـن خـلال عــدة محاور تتعلق بالندوات واللقاءات الدعوية وكذلك إعداد المساجد لاستقبال المصلين فضلًا عـن الضوابط الاحترازية التي يلتزم بها المصلى في المسجد.وقال وزير الأوقاف إن أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد انطلقت قبل عـام على مستوى الجمهورية وتستمر حتى بداية الشهر الفضيل وقد قامت بذلك إحــدى الـشـركـات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله عز وجل.وتحت عنوان "إدراج المتحف المصري على القائمة التمهيدية ليونسكو"، ذكرت صحيفة المصري اليوم أن وزارة السياحة والآثار أعلنت إدراج لجنة التراث العالمي بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، والذي قامت الوزارة برفع الملف التمهيدي الخاص به في شهر فبراير الماضي، طبقًا للمعايير المقررة لتسجيل مواقع التراث العالمي.ونقت الصحيفة عن المستشار عبدالمحسن شافعي المُشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، قوله إن الوزارة حرصت خلال الملف الذي قدمته لليونسكو على إبراز المكانة الخاصة التي يتمتع بها المتحف كمنارة ثقافية بقلب القاهرة وشاهدًا على الحضارة المصرية.وأوضح شافعي أن المتحف هو أول متحف قومي بمنطقة الشرق الأوسط يضم أكبر وأهم الكنوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى كونه معلمًا فريدًا لعب دورًا هامًا في تثقيف ونشر الوعي الأثري لمختلف فئات المجتمع المصري، كما أن به مكتبة وأرشيف يضم وثائق وكتبا نادرة في مجال علم المصريات، فهو يحظى بمكانة كبيرة كمصدر للتراث الحي.وفي صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "منظمة الصحة العالمية: مصر تبذل جهودًا كبيرة لتوفير لقاح كورونا"، قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية، إن هناك توازنًا بين التعايش مع جائحة كورونا داخل مصر بما يضمن تعزيز الصحة والوقاية من المرض والبيئة الآمنة المبنية على التوازن في كافة التحديات، ومصر تبذل جهودًا كبيرة بهدف توفر اللقاح في ظروف استثنائية.وأشارت القصير، خلال كلمتها بفعاليات مؤتمر التغطية الصحية الشاملة، أمس إلى أن مصر وضعت بوضوح التغطية الصحية الشاملة كهدف ذي أولوية لإصلاح القطاع الصحي في خطة التنمية المستدامة 2030.