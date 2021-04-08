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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتحدى ريادة الصين بخطة قيمتها 2 تريليون دولار

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:22 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، نداءً لافتا لإقناع الكونجرس بإقرار خطته الاستثمارية الضخمة، مؤكدًا أنّ هذه الخطة، البالغة قيمتها تريليوني دولار، ضرورية لتمكين الولايات المتّحدة من التصدي للصين، والحفاظ على مكانتها الريادية في العالم، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إن هذه الخطة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في البلاد، والاستثمار في التقنيات الجديدة لا بد منها "حتى تظل أمريكا القوة الأولى في العالم".

وأضاف: "هل تعتقدون أنّ الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بُناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر. هي تعوّل على أنّ الديمقراطية الأمريكية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدة بحيث لا تستطيع مجاراتها".

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