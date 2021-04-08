بايدن يتحدى ريادة الصين بخطة قيمتها 2 تريليون دولار

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، نداءً لافتا لإقناع الكونجرس بإقرار خطته الاستثمارية الضخمة، مؤكدًا أنّ هذه الخطة، البالغة قيمتها تريليوني دولار، ضرورية لتمكين الولايات المتّحدة من التصدي للصين، والحفاظ على مكانتها الريادية في العالم، وفق ما نقلت "فرانس برس".وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إن هذه الخطة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في البلاد، والاستثمار في التقنيات الجديدة لا بد منها "حتى تظل أمريكا القوة الأولى في العالم".وأضاف: "هل تعتقدون أنّ الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بُناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر. هي تعوّل على أنّ الديمقراطية الأمريكية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدة بحيث لا تستطيع مجاراتها".