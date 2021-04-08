سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-4-2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 07:51 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-4-202، خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوى 4.20 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.15، وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.
ولاتزال العملة السعودية على استقرارها أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية بالسوق المحلي، مقابل الارتفاع التدريجي التي شهدته العملة السعودية داخل بنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية.
ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الاجنبية.
وشهدت شاشات تداول مستويات سعر صرف العملة السعودية، اليوم الخميس، انخفاضها أمام الجنيه المصري لتسجل داخل البنك الأهلي المتحد للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.07، وفي بنك أبوظبي الأول فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، كما تراجع سعر الريال السعودي في البنك العربي ليسجل للشراء عند مستوى 4.19 جنيه وللبيع 4.09، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09.
ولاتزال العملة السعودية على استقرارها أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية بالسوق المحلي، مقابل الارتفاع التدريجي التي شهدته العملة السعودية داخل بنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية.
ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الاجنبية.
وشهدت شاشات تداول مستويات سعر صرف العملة السعودية، اليوم الخميس، انخفاضها أمام الجنيه المصري لتسجل داخل البنك الأهلي المتحد للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.07، وفي بنك أبوظبي الأول فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، كما تراجع سعر الريال السعودي في البنك العربي ليسجل للشراء عند مستوى 4.19 جنيه وللبيع 4.09، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09.
سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه
كما حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء أمام الجنيه خلال فترة التداولات الصباحية، ارتفاعًا ليسجل داخل بنك التعمير والإسكان للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.07، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.07، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07، كما ارتفع سعر الريال اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17، وفي البنك العقاري المصري فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07.
سعر الريال السعودي اليوم
وفي البنك الأهلي الكويتي، فقد أظهرت مستويات صرف العملات استقرار سعر الريال السعودي اليوم ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.12، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13، وفي بنك تنمية الصادرات فبلغ سعر الريال السعودي للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.04، أما في بنك مصر فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.14.
ارتفاع أسهم البورصة السعودية
وشهدت الأسهم السعودية، ارتفاعًا ملحوظًا، لأعلى مستوى منذ نوفمبر2014 لتغلق عند 9988 نقطة رابحة 24 نقطة بنحو 0.24 %، وصعد مؤشر "إم تي 30" بنحو 0.2%.