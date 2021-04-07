المبعوث الأممى لدى ليبيا: المقترحات القانونية حاسمة لتنفيذ خارطة الطريق

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الأربعاء، أن المقترحات التي ستقدمها اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي ستكون ذات أهمية حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق.وأكد كوبيش، خلال افتتاح اجتماع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة تونس، أن أهمية الوحدة التي تحققت واستمرار قيام مجلس النواب بعمله للإيفاء بالمسئوليات الدستورية للبرلمان، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وأوضح كوبيش أن البعثة الأممية متلزمة تماما بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وفق ما تنص عليه خارطة الطريق، وبطلب من غالبية الشعب الليبي.يذكر أن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي مجتمعة، اليوم، في العاصمة تونس، لبحث وضع قاعدة دستورية نهائية، تجرى على أساسها الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.ومن المقرر أن تناقش اللجنة القانونية التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة المقبل عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها لاحقا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.