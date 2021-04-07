ضبط شخص يوزع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في الإسكندرية

نجحت شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص أنشأ منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، بالإسكندرية.أكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المعنية تم ضبطه.بتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام "6 راوتر ماركات مختلفة، 4 مقوى إشارة خارجى، 23 سويتش ماركات مختلفة، كمبيوتر بمشتملاته، سيرفر لتوزيع الإنترنت، مجموعة من الشواحن والكابلات والأسلاك الخاصة بالشبكة".وبمواجهته أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهريًا.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.