براءة أحمد شفيق فى «فساد وزارة الطيران»

قضت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".وقال أحمد شفيق خلال انعقاد الجلسة السابقة: "لم أهدر جنيهًا من المال العام الخاص بالدولة، وأن تلك المصاريف التي تتحدث عنها أوارق القضية جاءت نتيجة من الإعلان عن المشروع والتسويق له".وأضاف شفيق أن بروتوكول إنشاء الحديقة تمت الموافقة عليه من خلال 10 جهات ووزارات.وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "غيابيًا" وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكًلا وموضوعًا بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.‏