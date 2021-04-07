رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس التنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري بمؤتمر جنوب السودان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:06 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
طباعة
ألقى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان "التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية"، مساء أمس، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان تحت شعار "من أجل السودان"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجنوب السودان وجامعة القاهرة فرع الخرطوم في الفترة من ٣ إلى ٧ أبريل الجاري، واستعرض الشيخ التجربة المصرية في الإصلاح الإداري.

وتناول رئيس الجهاز بالشرح العوامل المؤثرة في التنظيم الإداري للدولة كطبيعة الدولة ونظام الحكم فيها، سواء بسيطة أو مركبة، وجغرافية الدولة والموارد المتاحة بها، وعدد سكان الدولة والتنوع الديموجرافي، بالإضافة إلى النظام الاقتصادي للدولة، وأهداف الدولة ومقاصدها، والمرحلة الحضارية التي تمر بها الدولة، إلي جانب كفاءة المؤسسات العامة والموظف العام في الدولة، ودرجة مرونة التنظيم الإداري للدولة ودرجة اللامركزية فيها، والأزمات التي تتعرض لها الدولة، والبيئة الدولية.

واستعرض رئيس الجهاز التنظيم الإداري الجغرافي للدولة المصرية، والعوامل المؤثرة في التنظيم الإداري القطاعي، وهيكل الحكومة في بعض دول العالم، ومراحل وضع التنظيم الإداري للدولة، كما تناول التجربة المصرية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع خطة في عام ٢٠١٤ تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن.

وفي نهاية اللقاء، أجاب الدكتور صالح الشيخ عن أسئلة المشاركين، وأكد مساندة ودعم مصر لكل الدول الإفريقية وأن مصر دولة تسعى إلى المساهمة في تحقيق الرخاء والسلام لكل الدول الإفريقية والتعاون معها على أساس الاحترام المتبادل والصداقة والأخوة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى خلق منصة للحوار بين الشباب وكبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها الشباب في جنوب السودان، ومناقشة دور وأسس التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية، بالإضافة إلى التعاون والتشبيك بين أبناء وادي النيل خاصة الشباب، ومناقشة دور المجتمع المدني في التنمية والبناء بالإضافة إلى أهمية دمج الشباب والنساء في عمليات السلم الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 133 مليونًا و34 ألفًا

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة


الصور

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى