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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل اتفاقيات محادثات برنامج إيران النووي في فيينا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:38 ص
محادثات برنامج إيران
محادثات برنامج إيران النووي في فيينا
منار أحمد
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كشفت وسائل إعلام م، اليوم الأربعاء، عن معلومات ونتائج الجولة الأولى من المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والتي انتهت مساء أمس في فيينا بين الدول الغربية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا) وإيران، وخلصت إلى ضرورة استكمال المشاورات بين مجموعتين من الخبراء.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إنه تم تكليف مجموعتين من الخبراء بمهمة المزاوجة وبالتزامن بين قائمة العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها عن إيران، وقائمة الالتزامات التي يتعين على طهران العودة للعمل بها بموجب الاتفاق على أن تقدم المجموعتان تقريرا بذلك يوم الجمعة المقبل، وهو موعد اجتماع اللجنة المشتركة.

وسيقوم مسؤولون بريطانيون وفرنسيون وألمان بجولات مكوكية بين الوفدين الأميركي والإيراني المقيمين في فندقين منفصلين في فيينا.

كما ذكر مسؤول من الاتحاد الأوروبي أن المحادثات التي قد تمتد لأسابيع، تستهدف الوصول إلى شكل ما من أشكال الاتفاق قبل انتخابات إيران الرئاسية في 18 يونيو حزيران، غير أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين قالوا إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.

في حين أفاد دبلوماسي أوروبي لوكالة "فرانس برس"، بأن مجموعتين من الخبراء ستتوليان المهمة "لمدة 15 يومًا، أو شهر، لا نعرف بالضبط"، كما ستجتمع اللجنة المشتركة مجددًا بعد ظهر اليوم الأربعاء.

بدوره أوضح إنريك مورا كبير منسقي الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر مساء أمس، أن اجتماع اللجنة المشتركة كان بناء، وأن هناك وحدة وطموح لعملية دبلوماسية مشتركة مع مجموعتين من الخبراء حول الالتزام النووي ورفع العقوبات، مضيفا أنه كونه منسقًا، سيكثف الاتصالات المنفصلة في فيينا مع جميع الأطراف المعنية، ومن بينها الولايات المتحدة.

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