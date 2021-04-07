حبس موظف وابنيه في سرقة عربة طعام بحلوان

أصدرت محكمة جنح حلوان، اليوم الأربعاء، حبس موظف وابنيه و2 آخرين، 6 أشهر بتهمة سرقة عربة طعام متنقلة.ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من صاحب عربة طعام متنقلة أفاد فيه بتعرضه لسرقة عربته.على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات وتفريغ الكاميرات، أن وراء الواقعة موظف وابنيه و2 آخرين حيث سرقوا العربة ليلا ووضعها على سيارة نقل.عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.