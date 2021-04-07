قطع وضعف المياه عن 6 مناطق بالقاهرة غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق "میدان روكسي، شارع المرغني، شارع سيد المرغني، إبراهيم اللقاني، نزيه خليفة"، وضعف المياه عن "میدان صلاح الدين ومتفرعاته"، اعتبارًا من الثامنة صباح غد الخميس، وحتی الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم.وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتنفيذ أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبري السواح، والتي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.